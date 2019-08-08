Epolets представили новую песню в интересном формате (Видео)

украинская группа Epolets презентовала новый танцевальный рок-боевик под названием "Блищи". Локацией события стал скоростной поезд "Киев - Одесса". Коллектив собрал фанатов, друзей и журналистов и отправился с ними в южную столицу Украины. В поезде устроили танцевальную площадку. Презентация на скорости 140 км/ч под грохот колес стала рекордом. Иногда для сохранения баланса жизненно необходимо выключить телефоны, забыть о проблемах и оторваться по-настоящему, чтобы потом вернуться к ежедневному ритму жизни с новыми силами. Именно такой месседж нового сингла "Блищи".