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Четверг, 08.08.2019

Epolets представили новую песню в интересном формате (Видео)

украинская группа Epolets презентовала новый танцевальный рок-боевик под названием "Блищи". Локацией события стал скоростной поезд "Киев - Одесса". Коллектив собрал фанатов, друзей и журналистов и отправился с ними в южную столицу Украины. В поезде устроили танцевальную площадку. Презентация на скорости 140 км/ч под грохот колес стала рекордом. Иногда для сохранения баланса жизненно необходимо выключить телефоны, забыть о проблемах и оторваться по-настоящему, чтобы потом вернуться к ежедневному ритму жизни с новыми силами. Именно такой месседж нового сингла "Блищи".
112.ua
Фото: instagram
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Песня, Группа, "EPOLETS", Блищи.
23:43 Сегодня Телеграф
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