Enter Shikari представили новый сингл (Видео)

Британская группа Enter Shikari представила первую в этом году песню Stop the clocks. Фронтмен группы Ру Рейнольдс назвал трек "оптимистичным пост-поп-панком" об удовольствии общения с другими людьми. "Если ты открыто и честно можешь рассказать о своих слабостях, другие люди смогут поддержать тебя, и в итоге все мы почувствуем себя сильнее и комфортнее. Трек рассказывает об освобождении и теплоте, которые ты ощущаешь, когда справляешься со существовавшими долгое время психологическими проблемами. Мерцающий огонек позитива в это непростое время", - отметил Рейнолдс.