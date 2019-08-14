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Среда, 14.08.2019

Enter Shikari представили новый сингл (Видео)

Британская группа Enter Shikari представила первую в этом году песню Stop the clocks. Фронтмен группы Ру Рейнольдс назвал трек "оптимистичным пост-поп-панком" об удовольствии общения с другими людьми. "Если ты открыто и честно можешь рассказать о своих слабостях, другие люди смогут поддержать тебя, и в итоге все мы почувствуем себя сильнее и комфортнее. Трек рассказывает об освобождении и теплоте, которые ты ощущаешь, когда справляешься со существовавшими долгое время психологическими проблемами. Мерцающий огонек позитива в это непростое время", - отметил Рейнолдс.
112.ua
Фото: instagram
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Музыка, Сингл, Песня, Группа, Enter Shikari.
20:57 Сегодня Телеграф
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