Стало известно, с чего начнется 120 сезон Львовской оперы

Новости культуры:С 16 по 25 августа на ее сцене состоятся постановки классических национальных опер, а также известных произведений современных авторов.

Неделей украинской музыки начнет новый - 120-й театральный сезон - Львовская национальная опера.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Ко Дню Независимости посвятила открытие нового - 120-го театрального сезона - Львовская национальная опера. На ее сцене с 16 по 25 августа состоятся постановки как классических опер и балетов, так и известных произведений современных авторов", - говорится в сообщении.

Откроет Неделю опера "Моисей" Мирослава Скорика, созданная по одноименной поэме Ивана Франко. Как и литературный первоисточник, опера "Моисей" - не только о вселенском символе пророка, которому Божьим провидением было дано "рабов превратить в народ". Она - о стремлении нашего народа "выйти из рабства, вырвать его из сердца", об истории Украины, о ее будущем.

"Моисей" Скорика - единственное музыкально-театральное произведение, которое впервые в истории независимой Украины финансировал Ватикан и которое получило папское благословение во время визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину.

В афише Недели также бессмертная опера "Наталка Полтавка" Николая Лысенко, которая в этом году празднует тройной юбилей: 250 лет со дня рождения автора произведения - Ивана Котляревского; 200 лет со дня создания драмы "Наталка Полтавка" и 130 лет самой оперы.

В воскресенье 18 августа на сцене театра состоится показ балета "Лилея" Константина Данькевича. Эта драгоценная жемчужина национального хореографического искусства является воплощением шевченковских поэтических образов на балетной сцене.

Не обойдется праздник без легендарной оперы "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского.

И завершит Неделю феерия "Цвет папоротника" Евгения Станковича.