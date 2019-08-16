Скачать
Пятница, 16.08.2019
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Итоги 15 августа: создание 23 комитетов Рады, праздники на День Независимости, задержание Грымчака
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Заря - ЦСКА София: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей
Приметы и обряды на 16 августа - Антон-вихревей

Стало известно, с чего начнется 120 сезон Львовской оперы

Стало известно, с чего начнется 120 сезон Львовской оперы
07:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:С 16 по 25 августа на ее сцене состоятся постановки классических национальных опер, а также известных произведений современных авторов.

Неделей украинской музыки начнет новый - 120-й театральный сезон - Львовская национальная опера. 

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

"Ко Дню Независимости посвятила открытие нового - 120-го театрального сезона - Львовская национальная опера. На ее сцене с 16 по 25 августа состоятся постановки как классических опер и балетов, так и известных произведений современных авторов", - говорится в сообщении.

Откроет Неделю опера "Моисей" Мирослава Скорика, созданная по одноименной поэме Ивана Франко. Как и литературный первоисточник, опера "Моисей" - не только о вселенском символе пророка, которому Божьим провидением было дано "рабов превратить в народ". Она - о стремлении нашего народа "выйти из рабства, вырвать его из сердца", об истории Украины, о ее будущем.

"Моисей" Скорика - единственное музыкально-театральное произведение, которое впервые в истории независимой Украины финансировал Ватикан и которое получило папское благословение во время визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину.

Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора

В афише Недели также бессмертная опера "Наталка Полтавка" Николая Лысенко, которая в этом году празднует тройной юбилей: 250 лет со дня рождения автора произведения - Ивана Котляревского; 200 лет со дня создания драмы "Наталка Полтавка" и 130 лет самой оперы.

В воскресенье 18 августа на сцене театра состоится показ балета "Лилея" Константина Данькевича. Эта драгоценная жемчужина национального хореографического искусства является воплощением шевченковских поэтических образов на балетной сцене.

Не обойдется праздник без легендарной оперы "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского.

И завершит Неделю феерия "Цвет папоротника" Евгения Станковича.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опера, Праздник, Музыка, Песни, Львовская национальная опера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
03 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
04 Google представила крупное обновление Chrome OS
05 Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря
Грымчаку объявлено о подозрении
Грымчаку объявлено о подозрении
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Афиша интересных событий в Украине на 17-18 августа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь