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Суббота, 17.08.2019
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Старший брат Дмитрия Колдуна взял участие в проекте "Х-фактор"
Старший брат Дмитрия Колдуна взял участие в проекте "Х-фактор"

Старший брат Дмитрия Колдуна взял участие в проекте "Х-фактор"

Старший брат Дмитрия Колдуна взял участие в проекте "Х-фактор"
21:31 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры:Экс-ведущий проекта "Феномен" на телеканале СТБ Георгий Колдун пришел на кастинг 10 сезона вокального шоу "Х-фактор".

Певец рассказал, почему именно сейчас решил показать свой талант судьям-Х, а также признался, советовался ли по поводу участия в шоу с родным братом – известным белорусским певцом Дмитрием Колдуном.

"Мне нравится проект и сам формат. Мне нравится, как снимает СТБ, ведь я работал там лет 9 назад над проектом "Феномен" и видел все процессы изнутри. Мне 42 года, это уже не детские какие-то подвиги, просто решил попробовать. Ничего сверхъестественного за этим не стоит. Почему сейчас? Это скорее такое стечение обстоятельств.

У меня очень много концертов в Беларуси - с живым составом, сольных. В какой-то момент захотелось найти другую аудиторию. "Х-фактор", вне зависимости от результата, даст возможность проявить себя в той музыке и манере исполнения, в которой могу что-то продемонстрировать", - комментирует Георгий свое решение об участии в шоу.

 
 
 
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Публикация от Георгий Колдун (@geokoldun)

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При этом, никому из родных Георгий не сообщил о том, что решил попробовать себя на "Х-факторе", а также признался, что со своим братом Дмитрием Колдуном они обычно не советуются.

"Мы делимся какими-то приятными вещами или информацией. В этом плане больше нужна поддержка и анализ происходящего. Для меня это важнее, чем какие-то наставления", - добавил он.

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Х-фактор, Дмитрий Колдун, Георгий Колдун.
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