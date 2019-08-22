Тина Кароль показала шикарную фигуру в новом клипе (Видео)

Украинская певица Тина Кароль 22 августа презентовала новый трек под названием "Вабити". Анонсы о выходе песни уже несколько дней подряд появлялись на страницах артистки в социальных сетях. Новый проникновенный хит в традиционном духе Тины Кароль появился на YouTube-канале певицы, а также на нескольких популярных музыкальных сервисах.