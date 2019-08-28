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Среда, 28.08.2019

Песня-шалость: Сергей Бабкин выпустил новый "крейзи" клип (Видео)

Украинский альтернативный хип-хоп-проект "БАБ’S", лидером которого является Сергей Бабкин, представил новый трек "Ноу-хау". Клип на песню-шалость появился на официальном Youtube-канале коллектива. Сами "БАБ’S" называют свой новый клип крейзи-визуализацией. Снимали его на сцене одного из харьковских театров, а актеры предстали в гротескных образах. Трек уже доступен к прослушиванию на всех платформах.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Трек, Ноу хау, Сергей Бабкин, БАБ’S.
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