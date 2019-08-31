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Группа adm:t призывает задуматься о пластиковых отходах: новый эко-сингл (Видео)

Группа adm:t призывает задуматься о пластиковых отходах: новый эко-сингл (Видео)
13:16 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Paket — это экоманифест, который объявляет старт одноименной просветительской экоакции.

Киевская группа adm:t представила новый эко-сингл paket, в котором призывает задуматься о пластиковых отходах.

"Нас всех беспокоят изменения климата, но не все осознают, насколько глубоко проблемы экологии связаны с повседневной жизнью. “paket” — это песня-призыв, остановиться и оглянуться вокруг. Если каждый из нас начнет задавать себе вопрос: а что конкретно он сделал для экологии, возможно однажды нам удастся избежать катастрофы", - отметил лидер группы Андрей Дмитренко.

В дебютном видео adm:t символом затухающей жизни на Земле становятся лампочки. Они гаснут на протяжении видео — также медленно, но также неизбежно, как и человечество, погибающее из-за беспечного отношения к миру вокруг.

Уже этой осенью музыканты adm:t также планируют ряд образовательных мероприятий, вход на которые будет свободный.

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Группа adm:t была основана в Киеве в 2017 году. До этого Андрей Дмитренко играл сольно. В 2018 adm:t стали первыми украинцами, которые представили свою музыку на международном конкурсе Aloft Star Europе в Мюнхене и одержали победу над музыкантами из Бельгии, Германии, Турции и Великобритании. Главным призом для группы стал контракт Universal Music Group — мировым лидером в области музыкальных развлечений. Universal Music Group сотрудничает с такими артистами, как Jay Z, Rihanna, Lady Gaga, Taylor Swift, Jared Leto, Adele и другие.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Отходы, Песня, Группа, Трек, Украинская группа, Эко-сингл, adm:t.
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