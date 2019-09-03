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На Тернопольщине в ДТП погиб легендарный украинский бард
На Тернопольщине в ДТП погиб легендарный украинский бард

На Тернопольщине в ДТП погиб легендарный украинский бард

На Тернопольщине в ДТП погиб легендарный украинский бард
04:20 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Василию Жданкину в мае исполнился 61 год, он был в расцвете творческих и жизненных сил, находился на творческом пике.

Погиб обладатель гран-при «Червона рута-1989», украинский бард, кобзарь и бандурист Василий Жданкин.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и музыковед из Тернополя Михаил Маслий.

«Вечером 2 сентября в Кременеце, что на Тернопольщине в ДТП погиб обладатель гран-при «Червона рута-1989» Василий Жданкин. В последние годы певец полюбил езду на скутере, его часто можно было увидеть в городе или по дороге на дачу, которой он так гордился, ведь природа там была нерукотворной красоты. 2 сентября 2019 года, примерно около 20 часов вечера, он, как оказалось, в последний раз возвращался на нем до родного дома, машина сбила его на смерть за каких-то несколько сотен метров от дома, авария случилась возле краеведческого музея», - говорится в сообщении.

Напомним: Жданкин — первый исполнитель будущей главной песни страны на большом концерте — нашего гимна «Ще не вмерла Украина!» В очень драматический момент истории он спел эту песню-гимн на фестивале ”Червона рута” в сентябре 1989 года в Черновцах.

Учился в Украинской сельскохозяйственной академии, Львовской консерватории. Окончил дирижерский факультет Ровенского института культуры(1987), где создал квартет «Птица», был лауреатом фестиваля «Оберег» (1990, Луцк).

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Работал в Ровенской областной филармонии, в театре-студии «Не журись!» во Львове. Снялся в кинолентах «И снегом стелется жизнь» и «Украинцы, мы спасены». Гастролировал более чем в 20 странах, в том числе – в Аргентине, Канаде, США. Автор ряда музыкальных произведений на собственные стихи украинских поэтов. У Василия Жданкина остались жена, сын и две дочери.

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Все по теме:

ДТП, Тернопольщина, Василий Жданкин, Погиб Василий Жданкин, Обладатель гран-при «Червона рута-1989».
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