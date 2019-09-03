Вернемся в 90-е: Анна Добрыднева выпустила новый трек "Молодi" (Видео)

Новости культуры:Певица презентует новый сингл-ностальгию по прекрасным и суровым 90-м.

Новый, традиционно активный осенний сезон начинается для певицы, композитора, телеведущей и основателя бренда нижнего белья A Fight Анны Добрыдневой новым синглом - авторской песней под названием "Молодi". Трек, записанный в стилистике модных нынче 90-х годов, может стать настоящим хитом сезона.

Особую атмосферу нового хита певица связывает с совместной работой с Production Studio Foxxstudios. Сингл "Молодi" как нельзя точно передает ностальгию по прекрасным и суровым 90-м.

"Каждый звук в этой песне и каждое слово – это мой личный триггер. Это ностальгия по тем временам, когда мы мотали кассеты с помощью карандашей, по фотоаппарату, у которого было лишь 36 попыток. По людям, которые остались в том времени… Эта песня обо всех, кто собирал фантики и играл в тетрис.

И как бы ни сложилась наша жизнь, независимо от статуса, выбранной профессии или количества денег в кармане, мы в глубине души всегда будем дерзкими, наивными и мечтательными детьми. Детьми, которые умеют радоваться импортным джинсам и тамагочи. Я верю, что трек "Молодi" вызовет самые теплые чувства у всех, кто помнит эти времена. А остальные, надеюсь, оценят модный саунд", - говорит Анна Добрыднева.