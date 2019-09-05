"Жадан и Собаки" презентовали пятый студийный альбом

Новости культуры:Лидер группы убежден, что для него – это лучшая работа с музыкантами.

Украинский писатель Сергей Жадан в составе группы "Жадан и Собаки" выпустил пятую пластинку "Мадонна", в которую вошли 10 новых хитов.

Новость о релизе альбома Сергей Жадан разместил на своей странице в Фейсбуке. Прослушать песни можно на музыкальном сервисе Soundcloud, а приобрести лицензию на ресурсе "Абуко".

Что касается десятки синглов, то среди них есть такие – "Intro", "Троещина", "Кобзон", "Бухло", "Телка барабанщика", "Мадонна", "Мальва", "Натаха", "Марат" и "Outro". Над новыми хитами группа работала последние два года.

В альбом вошли три сингла, которые "Жадан и Собаки" выпускали в виде видеоклипов: "Бухло" (2017), "Кобзон" (2018) и "Телка барабанщика" (2019). На днях у музыкантов также начинается тур по Украине в поддержку нового альбома.

Стоит добавить, что ранее харьковская группа "Жадан и Собаки" выпустила четыре других музыкальных альбома, которые покорили слушателей своей бескомпромиссностью и актуальностью – "Спортивный клуб армии" (2008), "Сражайся за нее" (2014) и "Псы" (2016) .