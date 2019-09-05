Украинская певица планирует выпустить англоязычный альбом

Новости культуры:Украинская певица Тина Кароль анонсировала выход нового англоязычного альбома.

Своими творческими планами артистка поделилась в Лос-Анджелесе в интервью Даше Шаповаловой.

"Мы действительно подписали контракт с лейблом, мы действительно выпустим англоязычный альбом, мы действительно будем его сейлить. Стоит ли выбор жить в Америке? Наверное, нет. Поработать ― да. Мне нравится общаться с музыкантами здесь, вдохновляться. Они смотрят наши шоу, наши концерты, удивляются, им очень нравится. У них не часто встречаешь подобного рода контент", - отметила Кароль.

Певица также призналась, что надеется быть примером для молодых украинских исполнителей.

Точную дату выхода пластинки Тина Кароль пока не раскрыла.