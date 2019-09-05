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Четверг, 05.09.2019

Группа "Бамбинтон" представила причудливый клип на новую песню (Видео)

Группа "Бамбинтон" презентовала клип на песню "Свидание", выполненный в характерном для них стиле причудливых образов и сатиры.  "У любви нет границ, и даже если вы - два представителя разных межгалактических рас, судьба дает шанс на отношения. И вот оно долгожданное первое Свидание. Он летит за тысячи миллионов километров к ней. Место встречи - лучший космический кабак Солнечной системы. Чем закончится их встреча? Как она попытается перекрыть свое волнение и правильный ли это выбор? С кем он будет в итоге? Как быть, если первое свидание пошло не по плану? Что делать, если ты родился аннунаком? Может ли девушка за один вечер съесть все ваши мозги? На этот и другие вопросы ищите ответы в нашем новом видео", - говорится в описании ролика.   Добавим, что этой осенью "Бамбинтон" планируют выпустить новый альбом.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Песня, Группа, Бамбинтон.
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