Lil Nas X выпустил новый клип (Видео)

Американский рэпер Lil Nas X, предыдущая песня которого побила 24-летний рекорд Мэрайи Кэри в чарте Billboard Hot 100, выпустил клип на композицию Panini. Сингл вошел в дебютный мини-альбом музыканта, который называется "7". В ролике Lil Nas X танцует вместе с роботами. В клипе также снималась актриса телеканала Disney Скай Джексон.