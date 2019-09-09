Аlyona alyona представила новый клип к песне "Булінг" (Видео)

Украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona представила в сети новый остросоциальный клип к песне "Булінг", в которым выступила против травли детей сверстниками. ПОлная его версия была опубликована в YouTube. "В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", - прокомментировала видео alyona alyona.В сюжете яркого ролика исполнительница предстала в образе некоего супергероя, который теми или другими способами мешает буллингу. Лишь за первый час после публикации новая видеоработа alyona alyona набрала более 30 тысяч просмотров. "Никогда не обращайте внимания на хейтеров, не бойтесь быть собой и пересмотрите взгляды. Так, вы сможете увидеть красоту в себе", - добавила к своему посту знаменитость.