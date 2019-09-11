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Среда, 11.09.2019
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Немецкий лейбл Watergate отпраздновал свой день рождения в киевском Национальном музее авиации (Фото, Видео)

Немецкий лейбл Watergate отпраздновал свой день рождения в киевском Национальном музее авиации (Фото, Видео)
10:08 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Watergate - один из самых прогрессивных музыкальных лейблов в Европе.

Берлинский лейбл Watergate празднует свое 10-летие. Грандиозные вечеринки прошли уже в таких городах как Лейпиг, Сан-Паулу. Дальше Watergate планирует организовать празднование в Лондоне, Амстердаме, Тель-Авиве и Барселоне. Не прошли немецкие организаторы и мимо столицы Украины.

7 сентября Watergate решили продолжить свой масштабный тур в Киеве, и для этого выбрали необычное место, а именно киевский Государственный музей авиации.

На киевской вечеринке в рамках музыкального тура 10 Years of Watergate records выступили популярные диджеи DJ Leri, Jimi Jules, Ruede Hagelstein и Tiefschwarz. Кроме этого, шоу посетили такие украинские звезды как Алина Паш, а также актриса театрального проекта ДАХ и певица Cтасик.

 
 
 
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#avionicsfestival #10yearsofwatergaterecords #tiefschwarz_official #tiefschwarzontour @ruedehagelstein @jimi_jules

Публикация от TIEFSCHWARZ (@tiefschwarz_official)

 
 
 
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Chicken or Pasta? #frequenttraveler

Публикация от Ruede Hagelstein (@ruedehagelstein)

Уточним, что свою историю, теперь авторитетный лейбл, Watergate начал из создания обычного ночного клуба на берегу реки Шпрее в Берлине.

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Все по теме:

Киев, Вечеринка, Берлин, День рождения, Watergate, Немецкий лейбл, Национальный музей авиации.
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