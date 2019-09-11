Немецкий лейбл Watergate отпраздновал свой день рождения в киевском Национальном музее авиации (Фото, Видео)

Новости культуры:Watergate - один из самых прогрессивных музыкальных лейблов в Европе.

Берлинский лейбл Watergate празднует свое 10-летие. Грандиозные вечеринки прошли уже в таких городах как Лейпиг, Сан-Паулу. Дальше Watergate планирует организовать празднование в Лондоне, Амстердаме, Тель-Авиве и Барселоне. Не прошли немецкие организаторы и мимо столицы Украины.

7 сентября Watergate решили продолжить свой масштабный тур в Киеве, и для этого выбрали необычное место, а именно киевский Государственный музей авиации.

На киевской вечеринке в рамках музыкального тура 10 Years of Watergate records выступили популярные диджеи DJ Leri, Jimi Jules, Ruede Hagelstein и Tiefschwarz. Кроме этого, шоу посетили такие украинские звезды как Алина Паш, а также актриса театрального проекта ДАХ и певица Cтасик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #avionicsfestival #10yearsofwatergaterecords #tiefschwarz_official #tiefschwarzontour @ruedehagelstein @jimi_jules Публикация от TIEFSCHWARZ (@tiefschwarz_official) 7 Сен 2019 в 7:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Chicken or Pasta? #frequenttraveler Публикация от Ruede Hagelstein (@ruedehagelstein) 8 Сен 2019 в 3:31 PDT

Уточним, что свою историю, теперь авторитетный лейбл, Watergate начал из создания обычного ночного клуба на берегу реки Шпрее в Берлине.