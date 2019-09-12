Дуэт Pet Shop Boys презентовали песню из нового альбома (Видео)

Британский дуэт Pet Shop Boys презентовал новую песню Dreamland, записанную вместе с группой Years & Years. Композиция войдет в новый альбом британцев, релиз которого запланирован на 24 января 2020 года. После выхода пластинки группа отправится в тур Dreamworld, где исполнит свои лучшие хиты. Последний на сегодня альбом дуэта Super вышел в апреле 2016 года.