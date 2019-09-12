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Четверг, 12.09.2019

Дуэт Pet Shop Boys презентовали песню из нового альбома (Видео)

Британский дуэт Pet Shop Boys презентовал новую песню Dreamland, записанную вместе с группой Years &amp; Years. Композиция войдет в новый альбом британцев, релиз которого запланирован на 24 января 2020 года. После выхода пластинки группа отправится в тур Dreamworld, где исполнит свои лучшие хиты. Последний на сегодня альбом дуэта Super вышел в апреле 2016 года.
112.ua
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Музыка, Pet Shop Boys, Видео, Песня, Years Years, Dreamland.
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