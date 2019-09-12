Скачать
Четверг, 12.09.2019
Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины
Миссия МВФ ведет переговоры с новым правительством Украины
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Террористы "ЛНР" в седьмой раз передали Украине заключенных (Фото)
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Постол – Рамирес: названа новая дата боя
Принц Гарри нарушил королевскую традицию
Принц Гарри нарушил королевскую традицию

Кристина Агилера и Snoop Dogg записали саундтрек к "Семейке Аддамс"

Кристина Агилера и Snoop Dogg записали саундтрек к "Семейке Аддамс"
12:35 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Музыканты Кристина Агилера, Snoop Dogg, Migos и Karol G записали саундтрек к новой анимационной комедии "Семейка Аддамс".

В частности, первая песня My Family выйдет в пятницу, 13 сентября.

Отрывком композиции поделилась в своем Instagram колумбийская реггетон-певица Karol G, которая приняла участие в записи вместе с хип-хоп трио Migos и рэпером Snoop Dogg. Последний также озвучил кузена Итта в оригинальной версии.

Песня Агилеры Haunted Heart выйдет до конца сентября.

"Семейка Аддамс": вышел новый украинский трейлер анимационной комедии (Видео)

Напомним, режиссерами мультфильма выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2"). В центре сюжета — знаменитое семейство Аддамс, которое отличается от других своей склонностью к темным силам и мрачному досугу. Мультфильм в первую очередь будет основан на комиксах, а не предыдущих экранизациях. В украинский прокат мультфильм выйдет 24 октября 2019 года. Уже доступен дублированный трейлер "Семейки Аддамс".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Кристина Агилера, Песня, Саундтрек, Трек, Snoop Dogg, Семейка Аддамс, Migos, Karol G.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
03 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко собирает депутатов для обсуждения роспуска Киевсовета
Кличко собирается обсудить роспуск Киевсовета
Выяснится в четверг: когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Когда Рада отстранит членов ЦИК в полном составе
Осень не спешит брать свое: теплый прогноз синоптиков на 12 сентября
Осень не спешит брать свое: прогноз на 12 сентября
Известна дата презентации Google Pixel 4
Известна дата презентации Google Pixel 4
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь