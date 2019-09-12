Кристина Агилера и Snoop Dogg записали саундтрек к "Семейке Аддамс"

Новости культуры:Музыканты Кристина Агилера, Snoop Dogg, Migos и Karol G записали саундтрек к новой анимационной комедии "Семейка Аддамс".

В частности, первая песня My Family выйдет в пятницу, 13 сентября.

Отрывком композиции поделилась в своем Instagram колумбийская реггетон-певица Karol G, которая приняла участие в записи вместе с хип-хоп трио Migos и рэпером Snoop Dogg. Последний также озвучил кузена Итта в оригинальной версии.

Песня Агилеры Haunted Heart выйдет до конца сентября.

Напомним, режиссерами мультфильма выступили Грег Тирнан ("Полный расколбас") и Конрад Вернон ("Шрек 2"). В центре сюжета — знаменитое семейство Аддамс, которое отличается от других своей склонностью к темным силам и мрачному досугу. Мультфильм в первую очередь будет основан на комиксах, а не предыдущих экранизациях. В украинский прокат мультфильм выйдет 24 октября 2019 года. Уже доступен дублированный трейлер "Семейки Аддамс".