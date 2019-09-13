Donʼt Call Me Angel: в сети появился клип на саундтрек к фильму "Ангелы Чарли" (Видео)

Ариана Гранде на своем канале в YouTube опубликовала клип на песню Don’t Call Me Angel, которая записана совместно с Ланой Дель Рей и Майли Сайрус. Композиция войдет в саундтрек нового фильма "Ангелы Чарли". В ролике исполнительницы предстали в образе трех ангелов.