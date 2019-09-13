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Пятница, 13.09.2019

Donʼt Call Me Angel: в сети появился клип на саундтрек к фильму "Ангелы Чарли" (Видео)

Ариана Гранде на своем канале в YouTube опубликовала клип на песню Don’t Call Me Angel, которая записана совместно с Ланой Дель Рей и Майли Сайрус. Композиция войдет в саундтрек нового фильма "Ангелы Чарли". В ролике исполнительницы предстали в образе трех ангелов.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Лана Дель Рей, Майли Сайрус, Клип, Саундтрек, Ариана Гранде, Ангелы Чарли, Don’t Call Me Angel.
10:37 Сегодня Телеграф
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