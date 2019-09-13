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Пятница, 13.09.2019

Сожгла особняк: Камила Кабельо представила новый "огненный" клип (Видео)

Кубино-американская певица Камила Кабельо выпустила клип на композицию Liar. Режиссером видео выступил Дэйв Майерс, уже работавший с исполнительницей над клипом сингла Havana, ставшего первой женской песней, набравшей миллиард прослушиваний. Трек войдет в новый альбом певицы Romance, релиз которого запланирован на этот год. В клипе снялись актеры Зак Стейнер ("Эйфория") и Кейнан Лонсдейл ("Дивергент").
112.ua
Фото: Скриншот
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Музыка, Клип, Песня, Трек, Камила Кабельо, Liar.
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