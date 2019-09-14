Michelle Andrade впервые спела на украинском: сингл "Не знаю" (Видео)

Украинская певица презентовала новую песню "Не знаю", которая прозвучала на украинском языке. "Когда нам кто-то очень нравится или мы влюблены, становимся такими робкими - не знаем, что сказать и боимся не найти ответа в любимых глазах. Мы стесняемся показать свои истинные чувства, хотя в сердце бурлит вулкан. Именно о таких ощущение, близкие каждому, моя песня ", - рассказывает Michelle.