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Суббота, 14.09.2019

Michelle Andrade впервые спела на украинском: сингл "Не знаю" (Видео)

Украинская певица презентовала новую песню "Не знаю", которая прозвучала на украинском языке. "Когда нам кто-то очень нравится или мы влюблены, становимся такими робкими - не знаем, что сказать и боимся не найти ответа в любимых глазах. Мы стесняемся показать свои истинные чувства, хотя в сердце бурлит вулкан. Именно о таких ощущение, близкие каждому, моя песня ", - рассказывает Michelle.
Фото: Instagram
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Украинская певица, Michelle Andrade, Песня на украинском языке, Не знаю.
19:34 Сегодня Телеграф
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