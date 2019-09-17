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Тейлор Свифт возвращается на шоу "Голос": подробности

Тейлор Свифт возвращается на шоу "Голос": подробности
14:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Тейлор Свифт возвращается в музыкальное шоу "Голос" в качестве мега-наставника в предстоящем 17-м сезоне на канале NBS.

Певица будет давать советы каждой команде участников во время подготовки к нокаутам в шоу.

Тренеры Джон Ледженд и Блейк Шелтон на своих Instagram страничках разместили забавные видео с новостью о новом мега-наставнике. В ролике ребята якобы не знают кто же может стать этим наставником. В видео Джон сообщает Блейку о том, что найден мега-наставник, и что это один из самых успешных людей в музыке.

После, Тейлор Свифт беззаботно выходит из трейлера позади тренеров. Ребята начинают думать кто же стал наставником, и когда начинает играть один из последних хитов Свифт "Me!" они понимают, кто же стал мега-ментором проекта.

 
 
 
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Our @NBCTheVoice Mega Mentor for Season 17 is VERY MEGA. If only @blakeshelton and I could figure out who it is.

Публикация от John Legend (@johnlegend)

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Основной задачей Тейлор в качестве мега-наставника будет подготовка участников к раунду "Нокауты", в котором каждый артист объеденяется с другим участником и исполняют одну песню на двоих. Это некая последняя возможность для начинающих певцов доказать на что они способны и понравиться судьям, прежде чем они решат, кто проходит дальше.

Для Тейлор это не в новинку, она уже была мега-наставником в 7 сезоне шоу.

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Все по теме:

Тейлор Свифт, Джон Ледженд, Певица, Музыкальное шоу, Блейк Шелтон, Шоу "Голос".
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