Могилевская призвала поддержать петицию о смене гимна Украины (Видео)

Новости культуры:На всеукраинском туре Наталья Могилевская исполнила свою собственную версию гимна Украины.

14 сентября украинская певица Наталья Могилевская начала свой всеукраинский тур. В ходе первого концерта в столичном Ботаническом саду артистка исполнила свою версию гимна Украины, которую выпустила ко дню освобождения украинских политзаключенных из тюрем России. Тогда же она призвала гостей поддержать петицию на сайте президента с предложением внести коррективы в текст официального гимна государства.

Изменения в государственный гимн, как рассказала Могилевская с его релизом в сети, она внесла исключительно из уважения к истории и всем украинским гражданам. При этом артистка подчеркнула, что многие украинцы желают внести поправки гимн, чего не скажешь, учитывая активность вокруг петиции.

Документ №22/073414-еп с предложением внести изменения в гимны Украины появился на сайте президента 13 сентября. Автором выступила некая Оксана Литвин: "Сейчас время перемен! Что мы и подтвердили на выборах президента и Верховной Рады. Нужно добавить позитива в гимн нашей жизни, жизни государства. Чтобы слыша его, люди всего мира сразу понимали нашу душу, красоту, силу, нашу жизнь", - отметила автор петиции.

Для его дальнейшего рассмотрения документ должен собрать 25 тыс. электронных подписей солидарных граждан. Тем не менее, спустя почти пять дней на сайте есть лишь 151 подписей.

Пользователи YouTube в комментариях под роликом Могилевской отметили, что идея изменить государственный гимн - далеко не лучшая. Композицию назвали "мотивирующей песней", но не гимном. При этом нашлись и те, кто поддержал идею артистки.