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Могилевская призвала поддержать петицию о смене гимна Украины (Видео)

Могилевская призвала поддержать петицию о смене гимна Украины (Видео)
21:52 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости культуры:На всеукраинском туре Наталья Могилевская исполнила свою собственную версию гимна Украины.

14 сентября украинская певица Наталья Могилевская начала свой всеукраинский тур. В ходе первого концерта в столичном Ботаническом саду артистка исполнила свою версию гимна Украины, которую выпустила ко дню освобождения украинских политзаключенных из тюрем России. Тогда же она призвала гостей поддержать петицию на сайте президента с предложением внести коррективы в текст официального гимна государства.

Изменения в государственный гимн, как рассказала Могилевская с его релизом в сети, она внесла исключительно из уважения к истории и всем украинским гражданам. При этом артистка подчеркнула, что многие украинцы желают внести поправки гимн, чего не скажешь, учитывая активность вокруг петиции.

Документ №22/073414-еп с предложением внести изменения в гимны Украины появился на сайте президента 13 сентября. Автором выступила некая Оксана Литвин: "Сейчас время перемен! Что мы и подтвердили на выборах президента и Верховной Рады. Нужно добавить позитива в гимн нашей жизни, жизни государства. Чтобы слыша его, люди всего мира сразу понимали нашу душу, красоту, силу, нашу жизнь", - отметила автор петиции.

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Для его дальнейшего рассмотрения документ должен собрать 25 тыс. электронных подписей солидарных граждан. Тем не менее, спустя почти пять дней на сайте есть лишь 151 подписей.

Пользователи YouTube в комментариях под роликом Могилевской отметили, что идея изменить государственный гимн - далеко не лучшая. Композицию назвали "мотивирующей песней", но не гимном. При этом нашлись и те, кто поддержал идею артистки.

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Гимн Украины, Могилевская, Наталья Могилевская, Гимн страны, Петиция о смене гимна Украины, Версия гимна Украины.
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