Metallica названа самой успешно гастролирующей группой в мире

Новости культуры:Экспертами названа музыкальная группа, которая является самой успешно гастролирующей на планете.

Знаменитая американская музыкальная группа заработала рекордную сумму от продаж билетов гастрольных концертов. Ею признали рок-группу Metallicа.

Как сообщается, коллектив заработал рекордную сумму от продажи билетов на свои концерты.

Только с билетов музыканты Metallicа заработали 1,4 миллиарда долларов с 1982 года. Известно, что меньшие показатели оказались у Guns N’ Roses и AC/DC.

На концерты рок-группы продали 22,1 миллиона билетов. На данный момент коллектив проводит турне WorldWired, на которое было продано 4,1 миллиона билетов стоимостью 430 миллионов долларов.

Группа отыграла свои концерты в 48 странах на всех семи континентах включая Антарктику.

По рассказам барабанщика коллектива Ларса Ульриха, такой успех им принесло высокое качество музыки.