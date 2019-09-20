Группа "Неангелы" выпустили новую лирическую песню (Видео)

Новости культуры:О выходе трека на своей странице в Instagram сообщила солистка дуэта Слава Каминская.

Популярная украинская группа "НеАнгелы" презентовала новую лирическую композицию под названием "Заряжается".

Песня также доступна и на YouTube-канале группы. "Не заряжается телефон - без зарядки, сердце - без любви, день - без утреннего кофе, вечеринка - без музыки", - гласит подпись к аудио.

Осторожно, в песне присутствует ненормативная лексика

Песня получилась очень эмоциональной, в ней присутствует несколько матерных слов. Именно нецензурная лексика и смутила некоторых поклонников группы.

"Меня только сильно смущает мат в песне, очень режет слух у Неангелов", "Сильно, очень...до боли. Но маты уберите, пожалуйста", "Немного конечно мат смущает", "Ненормативная лексика очень сильно режет слух", - пишут фанаты в комментариях под роликом.

Другие фаны остались в восторге от трека: "Супер, это будет хит", "Очень сильно", "Песня бомба", "Отличная песня, эмоциональная и красивая!".

Поклонники также заметили, что в песне звучит только вокал Славы и пришли в выводу, что она посвящена недавнему разводу певицы. "Слава, не может отпустить Эдгара - любит", "Крик души", "Почему сольная?", "Вики не хватает", "Песня красивая, но неужели теперь все будет про разбитое сердце?".