"Х-фактор" 10 сезон 2 выпуск: кто еще удивил жюри своим талантом (Видео)

Новости культуры:Вчера, 21 сентября, прошел второй выпуск песеннего талант-шоу "Х-фактор". Смотрите как покоряли участники членов жюри на втором кастинге.

Как известно, звездными тренерами в новом сезоне "Х-фактор" стали: обворожительная певица Настя Каменских, телеведущий Игорь Кондратюк и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко. Вместо артистки и "королевы ночи" Оли Поляковой впервые на кресло судьи в украинском шоу сядет популярный итальянский певец Алессандро Сафина.

Смотрите отдельные выступления участников второго выпуска "Х-фактор" 10 сезона.

Арина Гужва - AC/DC – T.N.T.

Василий Кухарский - Le temps des cathédrales

Ирина Мерлени - Madonna – You’ll see

Группа ЯРРА – Несе галя воду

Маша Сур – Jessie J – Mamma knows best

Руслан Абильтаров – Валерий Меладзе – Разведи огонь

Аня Петровская – Сергей Бабкин – ГГГ

Гио Хабишвили – Эка Квалиашвили – Хочу тебя видеть

Аэлита Аверман – Vivienne Mort – Камінсорі

Сергей Студенцов – Попурри (Пьяное солнце, А он тебя целует, Я солдат)

Катя Данилейко – Lady Gaga – I’ll never love again

Влада Кораблинова – The Pretty Reckless – My medicine

Антон Краснов – Black Strobe – I’m A Man

Аня Одинец – Nina Sublatti – Warrior

Евгений Пельтек – Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

Валерия Иванова – Andra Day – Rise Up

Проект "Х-фактор" продолжает искать таланты и дает шанс всем исполнить свою заветную мечту. Смотрите третий выпуск 10 сезона в следующую субботу 28 сентября!