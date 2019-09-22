Скачать
Воскресенье, 22.09.2019
Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
Порошенко: Соглашения Штайнмайера не существует в природе, это выдумки Путина
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Небитый украинский боксер болезненным нокаутом победил американца (Видео)
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти
Все очень серьезно: концентрация углекислого газа в атмосфере продолжает расти

"Х-фактор" 10 сезон 2 выпуск: кто еще удивил жюри своим талантом (Видео)

"Х-фактор" 10 сезон 2 выпуск: кто еще удивил жюри своим талантом (Видео)
11:19 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Вчера, 21 сентября, прошел второй выпуск песеннего талант-шоу "Х-фактор". Смотрите как покоряли участники членов жюри на втором кастинге.

Как известно, звездными тренерами в новом сезоне "Х-фактор" стали: обворожительная певица Настя Каменских, телеведущий Игорь Кондратюк и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко. Вместо артистки и "королевы ночи" Оли Поляковой впервые на кресло судьи в украинском шоу сядет популярный итальянский певец Алессандро Сафина.

Смотрите отдельные выступления участников второго выпуска "Х-фактор" 10 сезона.

Арина Гужва - AC/DC – T.N.T.

Василий Кухарский - Le temps des cathédrales

Ирина Мерлени - Madonna – You’ll see

Группа ЯРРА – Несе галя воду

Маша Сур – Jessie J – Mamma knows best

Руслан Абильтаров – Валерий Меладзе – Разведи огонь

Аня Петровская – Сергей Бабкин – ГГГ

Гио Хабишвили – Эка Квалиашвили – Хочу тебя видеть

Аэлита Аверман – Vivienne Mort – Камінсорі

Сергей Студенцов – Попурри (Пьяное солнце, А он тебя целует, Я солдат)

Катя Данилейко – Lady Gaga – I’ll never love again

Влада Кораблинова – The Pretty Reckless – My medicine

Антон Краснов – Black Strobe – I’m A Man

Аня Одинец – Nina Sublatti – Warrior

Евгений Пельтек – Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?

Валерия Иванова – Andra Day – Rise Up

"Х-фактор" 10 сезон 1 выпуск: кому повезло отправится в тренировочный лагерь (Фото, Видео)

Проект "Х-фактор" продолжает искать таланты и дает шанс всем исполнить свою заветную мечту. Смотрите третий выпуск 10 сезона в следующую субботу 28 сентября!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Х-фактор, Фото, Результаты, Тренировочный лагерь, Песенный конкурс, Талант-шоу, 2 выпуск, Состав жюри, Х-фактор 10 сезон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обратная сторона Луны: Yutu-2 прислал снимки странного вещества (Фото)
02 Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
03 Порошенко о деле "Роттердам+": Я заинтересован в беспристрастном расследовании
04 "Конгресс обязан начать импичмент": от Трампа требуют стенограмму разговора с Зеленским
05 Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды на 22-23 сентября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Агрессивные браконьеры избили работников национального парка
Браконьеры избили работников национального парка
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому, Аваков и Эрдоган, новые главы делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО
Главные события 21 сентября: звонок Трампа Зеленскому и др.
Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)
Найди меня, если сможешь: ИИ научился играть в прятки (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь