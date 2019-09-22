"Х-фактор" 10 сезон 2 выпуск: кто еще удивил жюри своим талантом (Видео)

Как известно, звездными тренерами в новом сезоне "Х-фактор" стали: обворожительная певица Настя Каменских, телеведущий Игорь Кондратюк и популярный в образе Верки Сердючки – Андрей Данилко. Вместо артистки и "королевы ночи" Оли Поляковой впервые на кресло судьи в украинском шоу сядет популярный итальянский певец Алессандро Сафина.
Смотрите отдельные выступления участников второго выпуска "Х-фактор" 10 сезона.
Арина Гужва - AC/DC – T.N.T.
Василий Кухарский - Le temps des cathédrales
Ирина Мерлени - Madonna – You’ll see
Группа ЯРРА – Несе галя воду
Маша Сур – Jessie J – Mamma knows best
Руслан Абильтаров – Валерий Меладзе – Разведи огонь
Аня Петровская – Сергей Бабкин – ГГГ
Гио Хабишвили – Эка Квалиашвили – Хочу тебя видеть
Аэлита Аверман – Vivienne Mort – Камінсорі
Сергей Студенцов – Попурри (Пьяное солнце, А он тебя целует, Я солдат)
Катя Данилейко – Lady Gaga – I’ll never love again
Влада Кораблинова – The Pretty Reckless – My medicine
Антон Краснов – Black Strobe – I’m A Man
Аня Одинец – Nina Sublatti – Warrior
Евгений Пельтек – Arctic Monkeys – Do I Wanna Know?
Валерия Иванова – Andra Day – Rise Up
Проект "Х-фактор" продолжает искать таланты и дает шанс всем исполнить свою заветную мечту. Смотрите третий выпуск 10 сезона в следующую субботу 28 сентября!