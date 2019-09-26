"Смело идите навстречу своему счастью": Ivan NAVI выпустил новый клип (Видео)

Режиссером ролика выступил Владимир Шурубура. "Каждый из нас мечтает о небе, но у каждого в мечтах оно свое, неповторимое. Но все успехи и высокие высоты, которые мы достигаем ценны только тогда, когда их есть с кем разделить. Небо дарит нам тысячи возможностей, людей и событий. Именно мы выбираем то и тех, кто близки нам по духу. Но для того, чтобы сделать шаг навстречу будущему - надо отпустить прошлое, которое похоже на тяжелые парашюты за нашими спинами - они сдерживают, сковывают и тянут назад. Так же, если вы увидели, что судьба вам подарила драгоценный бриллиант - снимайте с себя даже самую тяжелую ношу прошлого. Тогда выбор для вас будет легким как перышко, а каждый следующий шаг только вперед. Смело идите навстречу своему счастью", - прокомментировал работу музыкант.