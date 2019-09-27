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Пятница, 27.09.2019
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В Youtube появился атмосферный клип на известную песню The Beatles (Видео)

В Youtube появился атмосферный клип на известную песню The Beatles (Видео)
18:46 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Менее чем за сутки клип собрал более миллиона просмотров на Youtube.

Культовая британская группа The Beatles выпустила клип к песне Here Comes the Sun, приуроченный к 50-летию выхода знаменитого альбома Abbey Road.

Как сообщает Rolling Stone, над видео работали специалисты студии Trunk Animation. Оно включает в себя анимацию и старые фотографии The Beatles времен работы над Abbey Road. Менее чем за сутки клип собрал более миллиона просмотров на Youtube.

В ролике используется микс Here Comes the Sun из юбилейного переиздания Abbey Road, которое увидит свет уже сегодня, 27 сентября. Переиздание будет включать в себя 17 оригинальных треков, а также еще 23 сессионных записи и демо.

Оригинальный альбом Abbey Road вышел в 1969 году и стал последним совместным проектом всех четырёх участников The Beatles. Пластинка приобрела культовый статус, как и другие альбомы группы. Широкую известность получила и ее обложка, на которой музыканты пересекают по зебре улицу Эбби-роуд.

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Все по теме:

Музыка, The Beatles, Сингл, Клип, Песня, Легенда, Группа, Артисты, Певцы, 60-е, Музыкальная группа.
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