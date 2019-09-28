Выступление Греты Тунберг в ООН: Death-metal версия (Видео)

Обращение экоактивистки Греты Тунберг к представителям ООН превратили в душераздирающую метал-песню. Автор ролика - пользователь YouTube Джон Моллуск. Он же автор музыки, которая звучит на фоне. Как сообщалось ранее, Грета Тунберг устроила "разнос" мировым лидерам на саммите ООН. Девочка произнесла эмоциональную речь, обвинив мировых политиков в украденном детстве.