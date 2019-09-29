"Х-фактор" 10 сезон 3 выпуск: кому посчастливилось пройти дальше (Видео)

Новости культуры:28 сентября на телеканале СТБ в эфир вышел 3 выпуск вокального шоу "Х-фактор-10".

Песенный конкурс продолжает удивлять невероятно яркими и интересными выступлениями. Оказывается в нашей стране очень и очень много талантливых людей.

Вчера, 28 сентября, члены жюри продолжили выбирать самых талантливых. Уже, за 2 кастинга, в тренировочный лагерь отправилось 27 участников.

Что касается жюри, состав снова изменился. В третьем выпуске тренерами стали популярная грузинская певица Нино Катамадзе, телеведущий Игорь Кондратюк, продюссер Андрей Данилко и "Королева ночи", певица Оля Полякова.

Первым на сцене "Х-фактора" появился 14-летний Даниил. Парень мечтает стать известным. Даня исполнил песню Стиви Вандера "Faith" и "зажег" и судей, и зрителей. Зал аплодировал стоя, а Оля Полякова даже начала подтанцовывать. Итог четыре "да" и Даня продолжает путь к мечте.

Дальше сцену вокального шоу покорять вышел гость из Италии Мауро Бризотто. Мауро является успешным ресторатором. Его нежный и мелодичный голос и песня "Restera Una Canzone" тронул членов жюри. Несмотря на "нет" от Андрея Данилка, тренировочный лагерь пополнился итальянцем.

Веселые ребята из группы "БУХАРЬ’est band" третьими вышли попытать судьбу в шоу. Как оказалось, солист группы это сын победительницы "Украина имеет талант", участницы группы "Лісапетний батальйон". Группа исполнила зажигательную песню "Панк або пропав". Зал был в восторге, в отличии от жюри. Сульям не понравился жанр, в котором выступали ребята. Итог два "да" и два "нет". К сожалению их путь на этом проекте заканчивается.

Следующей на сцену вышла молодая девушка Ольга. Оля призналась, что всегда мечтала попасть на шоу. Для кастинга девушка выбрала песню Jessie J "Price Tag". Оля очень переживала, немного забывала слова, но ее выступление очень понравилось зрителям, которые не жалели для девушки аплодисментов. Итог 4 "да" и Оля продолжает путь к победе.

Дальше пыталась удивить судей девушка Таня. Она позабавила членов жюри, и предложила им сделку вмето их "да", девушка научит их целоваться, показав, как это делать. Ее исполнение песни "Chandelier" судьям не понравилось. Четыре "нет" и девушка ушла ни с чем.

Следующая участница уже пыталась попасть в шоу в 2012 году в составе группы "3D", но на этот раз Аня пришла как сольная исполнительница. Эффектное исполнение песни Леди Гаги Applause" принесло девушке много приятных слов от членов жюри и четыре "да".

Далее на сцену вышла девушка Ульяна. Уля пишет песни для других певцов, а теперь решила выйти с тени и покорить сцену "Х-фактора". Своим выступлением девушка заставила танцевать всех в зале. Судьям очень понравилась зажигательная девушка. Результат песня "Sax" приносит Уле четыре "да" и возможность пройти дальше.

Далее в эфире "Х-фактора" показали новый день отбора. В этот день членами жюри стали Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Андрей Данилко и Алессандро Сафина.

Первой на сцену нового дня отбора вышла Дария Краевская. Девушка ждет своего любимого с войны, и посвятила этому свое выступление. Она испонила собственную песню "Навік". Сульи были тронуты, и сказали, что эта песня может стать оберегом для ее молодого человека. В результате девушка получила три "да" и "нет от Насти Каменских, так как певица послитала Дашу слишком юной для участия в проекте. Но одно "нет" не помеха, и девушка проходит дальше.

Следующим сцену вышел покорять меловинатор Антон. Парень является фанатом Melovinа и считает себя похожим на него. Но для кастинга Антон выбрал песню Монатика УВЛИУВТ. Искреннее исполнение и игра на гитаре впечатлило судьей, женская половина которого даже начала танцевать. Четыре "да" и Антон проходит в тренировочный лагерь.

Дальше на сцену вышел парень из Запорожской области Роман. Своим чувственным исполнением пески группы "Баста" "Сансара" молодой человек покорил зал. Жюри очень хвалило Рому, а Данилко был очень удивлен выступлением. Итог четыре "да".

после сцену вышла покорять молодая мама Алина. Девушка искренне и весело исполнила песню "Ой, мама, мама" и подняла зал. Зрители танцевали и кричали "молодец". Жюри отметило артистичность Алины и красивый голос. Четыре "да" и ждем новых выступлений молодой мамы Алины.

Двенадцатой на сцену вышла милая девушка Виктория. Она решила всех удивить и сыграла на бандуре зажигательное попурри. Вика исполнила три песни "Вечность", "Дим" и "Cherry lips". Своим волшебным голосом девушка заворожила членов жюри. Судьи очень хвалили Вику, и в результате дали ей четыре "да".

Харизматичная Анна вышла следующей покорять сцену шоу. Девушка спела народную песню "Фіялочки" на свой мотив. Ее выступление понравилось судьям, они отметили, что до нее никто так замечательно не пел. Четыре "да" и девушка проходит дальше.

Далее на сцене появился победитель "Голоса страны 4" и участник группы "Океан Эльзы" Игорь Грохоцкий. Он рассказал, что победа в "Голосе" ничего ему не дала, кроме статуэтки, и что с ним так и не заключили контракт. Игорь решил исполнить свою авторскую песню. И мнения судей разделились. После колебаний члены жюри попросили парня спеть другую песню. Игорь выбрал "Feelin' Good". Три "да" и одно "нет" от Насти Каменских все равно дало возможность пройти парню дальше.

Предпоследним на сцену вышел 23-летний Илья. Преподавателем по вокалу парня является сам Иво Бобул. За кулисами Илья поделился некоторыми фактами об известном певце. Для своего выступления он выбрал песню "Sway", под которую все выступление танцевала "Королева ночи". Судьям понравилось выступление парня, и с тремя "да" он продолжает свой путь на проекте.

Закрывать третий кастинг предоставилось 24-летней Насте. Девушка очень любит петь. Для кастинга Настя выбрала песню "Run to you" и очаровала судьей своим голосом. Зал и жюри аплодировали стоя. Итог четыре "да" и девушка проходит в тренировочный лагерь.

Что же будет дальше и кто еще поразит звездное жюри узнаем через неделю.