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Вторник, 01.10.2019
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Green Day презентовала песню "Fire, Ready, Aim" на Национальной хоккейной лиге (Видео)

Green Day презентовала песню "Fire, Ready, Aim" на Национальной хоккейной лиге (Видео)
16:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Американская панк-рок-группа Green Day анонсировала двухлетнее сотрудничество с НХЛ.

Трек взят из нового альбома калифорнийской панк-группы "Father Of All…", который должен выйти 7 февраля 2020 года.

Согласно Billboard, Green Day и НХЛ вступили в двухлетнее партнерство. В рамках проекта премьера группы "Огонь, готов, цель" состоялась с участием звезд НХЛ Сидни Кросби и Александра Овечкина.

Полный клип выйдет в эфир 9 октября перед игрой между New Jersey Devils и Philadelphia Flyers.

Затем новая песня станет заглавной песней "Wednesday Night Hockey" на канале NBCSN.

Green Day представили взрывной клип на песню "Father of All" (Видео)

"Father Of All ...", заглавный трек с тринадцатого альбома Green Day, был выпущен ранее в этом месяце.

Альбом был выпущен одновременно с объявлением о том, что Green Day, Weezer и Fall Out Boy отправятся в совместный тур.

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НХЛ, Green Day, Новая песня, AIM, Fire, Ready.
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