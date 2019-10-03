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Наталья Могилевская порадовала своих поклонников новой премьерой (Видео)

Наталья Могилевская порадовала своих поклонников новой премьерой (Видео)
18:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:На YouTube-канале певицы появился клип и трек, который ее фанаты ждали уже давно.

Известная украинская певица и народная артистка Украины Наталья Могилевская выпустила долгожданный хит.

"Полюбила" – именно такое название получил трек, который уже успели оценить фанаты ее творчества.

Новая песня в альбоме получила название "Полюбила", поэтому поклонники Натальи Могилевской сразу заподозрили ее в тайном романе. Ведь еще в мае артистка дала откровенное интервью, в котором призналась, почему до сих пор не создала семью и как ищет вероятную причину, почему до сих пор одинока. 

Долгожданная премьера клипа Сергея Бабкина на песню "Эва и Адам" (Видео)

Однако с того времени прошло около полугода и, похоже, личная жизнь Натальи Могилевской кардинально изменилась. Однако сама певица премьеру с интригующим содержанием и названием не комментирует.

Я не буду комментировать эту премьеру, дорогие мои. Она говорит сама за себя, – сказала артистка.

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Музыка, Песни, Наталья Могилевская, Артистка, Новинки песен.
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