Пропитан любовью: Джастин и Хейли Бибер снялись в романтическом клипе (Видео)

На днях Джастин и Хейли сыграли свадьбу в кругу своих друзей. А несколько часов назад Бибер представил публике новый клип, в котором снялась его супруга. Совместная работа 10,000 Hours Джастина и дуэта Dan + Shay активно набирает просмотры. Как такового сюжета в клипе нет: видео состоит из романтических историй трех пар. Весь клип буквально пропитан любовью. Джастин и Хейли, кажется, совсем не играют, а оператор просто запечатлел их искренние чувства друг к другу.