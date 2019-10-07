"Океан Эльзы" представил саундтрек к фильму "Захар Беркут" (Видео)

Песня "Перевал" стала саундтреком к фильму "Захар Беркут", премьера которого запланирована на 10 октября 2019 года. В клипе были использованы сцены из фильма известного режиссера Ахтема Сеитаблаева, а дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком были отсняты на натурной площадке студии FILM.UA, на восстановленных декорациях огромного горного ущелья, созданной специально для фильма.