Это АГОНЬ: украинская эпатажная группа представила новый клип (Видео)

Новости культуры:Группа "АГОНЬ" презентовала клип на песню "Бомба" и пополнила состав третьим участником.

"Бомба" - это проект, соединяющий в себе танцы, юмор, пост-иронию и абсурд. Премьера клипа состоялась сегодня, 10 октября, на официальном YouTube канале группы.

Для третьей участницы - актрисы Ирины Горбачевой - это вторая серия сотрудничества с группой и дебютный выход, как сольной певицы. Девушке понравился трек, который был у группы, и она захотела спеть с ребятами.

Участники группы поделились, что когда они услышали запись Иры, то поняли, что такую возможность нельзя упустить. Съемки длились буквально три дня. За столь короткое время был проработан сценарий, найдена локация и подобрались костюмы. Для музыкантов это было настоящим вызовом.

"Порой именно в состоянии внешнего сопротивления и рождаются самые зрелищные произведения" - комментирует новое видео группа.