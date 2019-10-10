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Оля Цибульская презентовала чувственную песню о запретной любви

Оля Цибульская презентовала чувственную песню о запретной любви
15:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:По ее словам, эта песня о каждой женщине, которая решилась на настоящую любовь.

Украинская певица Оля Цибульская презентовала новый чувственный трек под названием "Янголи Плачуть". 

В песне "Янголи плачуть" Цибульская описывает переживания девушек, которые решают любить, даже если это невозможно. Видео с треком появилось на ютуб-канале артистки 9 октября.

Отметим, автором новой композиции, как и многих других своих песен, стала Оля Цибульская. 

Представь, что против вас весь мир. Как ты объяснишь всем что такое любовь? А главное, зачем, если твой мир и так держит тебя за руку? – заявила певица. 

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Что интересно, в день релиза Цибульская опубликовала неожиданное фото с телеведущим Никитой Добрыниным, который нашел свою любовь на проект "Холостяк".

"Говорят, я украла тебя... Ночью запостила это фото, испугалась и удалила. Утром дошло. Кто не любил, тот и нам не простит. Для счастья надо смелость и музыка. С премьерой нас #янголиплачуть", – заинтриговала поклонников Оля.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Песни о любви, Оля Цибульская, Янголи Плачуть.
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