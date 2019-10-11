Гарри Стайлс выпустил новый сингл "Lights Up" после 2 года паузы (Видео)

Новости культуры:Спустя 2 года после релиза своего сольного альбома британский певец, бывший участник группы One Direction порадовал поклонников новым клипом "Lights Up".

Вчера, 10 октября 25-летний Гарри выпустил новый трек под названием "Lights Up". Также Гарри Стайлз рассказал, что он написал новый альбом. Как стало известно, следующий альбом посвящен "сексу и грусти".

В самом видео певец танцует без рубашки в толпе полураздетых людей, катается на мотоцикле и смотрит на свое отражение в мутной воде. Клип "Lights Up" снят в неоновых оттенках.

"Огни не могли погасить тьму / Бегут по моему сердцу / Загораются, и они знают, кто ты / Знаешь, кто ты / Ты знаешь, кто ты?" - кричит Гарри в песне, текст которой побуждает к самоанализированию. Гарри даже намекает на свое прошлое в поп-треке, напевая: "Извините, кстати / я никогда не вернусь сейчас / Было бы так хорошо, если бы все оставалось прежним". Неясно, ссылается ли Гарри на дни былой славы группы One Direction или жалеет о чем-либо другом.

Музыкальная деятельность Гарри Стайлза остановилась после выхода его сольного альбома "Harry Styles" еще в 2017. Понятно, что поклонники были более чем счастливы услышать свежую песню от британского сердцееда.