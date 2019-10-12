Новая песня американской певицы JoJo, которая цепляет (Видео)

Новости культуры:JoJo выпустила песню "Джоанна", которая знаменует начало новой эры деятельности певицы.

Напомним, что певица презентовала свой последний студийный альбом "Mad Love" еще в 2016 году, а затем перезаписала и переиздала первые два альбома в конце прошлого года. Теперь ее обработка наконец обретает форму - она недавно изменила лейб и потратила много времени на перезагрузку своего творчества. Теперь мы можем быть свидетелями всей этой проделанной работы в песне "Джоанне".

Вчера, в пятницу (11 октября) была выпущен сингл американской певицы. Песня начинается с блюзового сопровождения гитары.

Под конец видео JoJo произносит финальную фразу: "Вы должны просто поторопиться и бросить свое новое дер***". Потом она подмигивает камере, намекая, что это именно то, что она собирается сделать.

Как стало известно, JoJo готовится представить следующий сингл "Sabotage", который выйдет 25 октября. Большая часть работы будет сосредоточена вокруг ее "вновь обретенной уверенности - и в музыкальном, и в эмоциональном плане. Здесь есть легкость, радость, чувство удовлетворения: ДжоДжо не избегает прошлого, но, вместе с тем, пришло время новой главе.".