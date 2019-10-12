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Суббота, 12.10.2019
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Новая песня американской певицы JoJo, которая цепляет (Видео)

Новая песня американской певицы JoJo, которая цепляет (Видео)
16:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:JoJo выпустила песню "Джоанна", которая знаменует начало новой эры деятельности певицы.

Напомним, что певица презентовала свой последний студийный альбом "Mad Love" еще в 2016 году, а затем перезаписала и переиздала первые два альбома в конце прошлого года. Теперь ее обработка наконец обретает форму - она недавно изменила лейб и потратила много времени на перезагрузку своего творчества. Теперь мы можем быть свидетелями всей этой проделанной работы в песне "Джоанне".

Вчера, в пятницу (11 октября) была выпущен сингл американской певицы. Песня начинается с блюзового сопровождения гитары. 

Под конец видео JoJo произносит финальную фразу: "Вы должны просто поторопиться и бросить свое новое дер***". Потом она подмигивает камере, намекая, что это именно то, что она собирается сделать. 

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Как стало известно, JoJo готовится представить следующий сингл "Sabotage", который выйдет 25 октября. Большая часть работы будет сосредоточена вокруг ее "вновь обретенной уверенности - и в музыкальном, и в эмоциональном плане. Здесь есть легкость, радость, чувство удовлетворения: ДжоДжо не избегает прошлого, но, вместе с тем, пришло время новой главе.".

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Музыка, Клип, Новая песня, Певица, Американская певица, Артистка, JoJo, ДжоДжо.
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