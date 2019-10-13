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"Цой жив": Группа "Кино" даст концерты в России (Видео)

"Цой жив": Группа "Кино" даст концерты в России (Видео)
05:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников

Новости культуры:Группа Виктора Цоя "Кино" даст два концерта в РФ спустя 30 лет после распада.

Легендарная российская группа «Кино» соберется вместе спустя 30 лет после распада и даст два концерта в России.

Об этом сообщает The Village.

Выступления запланированы на следующий год. Сперва «Кино» приедет в Санкт-Петербург, где 31 октября 2020 года выйдет на сцену Ледового дворца, а 21 ноября 2020 года пройдет концерт на московской «ВТБ Арене». Организаторы обещают «двухчасовые концерты с уникальным видеорядом», а также оцифрованный голос Виктора Цоя. Продюсером выступит сын музыканта Александр.

В составе группы - гитарист Юрий Каспарян и басисты разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров. Кто заменит покойного барабанщика Георгия Гурьянова, пока неизвестно. Билеты поступят в продажу за год до первого концерта — 31 октября.

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Напомним, лидер «Кино» Виктор Цой погиб в автокатастрофе летом 1990 года. Свою последнюю пресс-конференцию группа провела вначале 1991-го, когда представила одноименный альбом, который стал известен как «Черный». После этого группа распалась.

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Концерт, Музыка, Кино, РФ, Выступление, Тизер, Виктор Цой.
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