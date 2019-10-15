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В Сумах открывается международный фестиваль музыки барокко "Bach-fest’19"

В Сумах открывается международный фестиваль музыки барокко "Bach-fest’19"
08:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости культуры:В этом году зрители увидят и услышат не только уже знакомых по прошлым фестивалям исполнителей, но и музыкантов, которые ранее не участвовали в фестивале Bach-fest.

В Сумах начался традиционный международный фестиваль музыки эпохи барокко Bach-fest’19.

"В этом году участниками мероприятия стали музыканты из Германии, Швейцарии, Польши и Украины, которые выступят в течение месяца с серией из шести концертов. Первый из них – благотворительный, на него согласились музыканты из немецкого города Бремен. Такую практику сбора средств мы начали с нашего 12-го фестиваля. Пусть эта сумма средств, возможно, будет и небольшая, однако, направляя эти деньги для тех, кто в них сейчас особо нуждается, в частности наших воинов на востоке Украины, я считаю, миссию фестиваля - кроме получения эстетического удовольствия для наполненного зала зрителей - успешной", - отметил на открытии мероприятия его вдохновитель Орест Коваль.

По его словам, для иностранных музыкантов, которые выступают в стиле эпохи барокко, стало престижным приезжать в Сумы.

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"Те из музыкантов, кто к нам приезжают, говорят, будто побывали в Австрии, Германии. Говорят, что они чувствуют себя здесь, как в Европе. А эти слова, согласитесь, дорогого стоят", - сказал Коваль.

Все концерты фестиваля проходят в Сумской областной филармонии (ул. Петропавловская, 63), начало в 18.00.

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Фестиваль, Музыка, Песни, Барокко, Фестиваль музыки, Bach-fest’19, Фестиваль музыки барокко.
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