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Украинская группа Vivienne Mort берет творческую паузу

Украинская группа Vivienne Mort берет творческую паузу
21:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Популярная украинская группа Vivienne Mort ошеломила поклонников неожиданным заявлением.

Соответствующее объявление музыканты разместили на официальной фейсбук-странице. Участники Vivienne Mort подчеркнули, что дадут ряд концертов, после чего прекратят свою деятельность на неопределенный срок. Среди запланированных мероприятий коллектива – выступление в Октябрьском дворце, который состоится 14 мая 2020 года. Концерт группа символически назвала " Vivienne Mort. Fin de la première partie", что ознаменует завершение первого этапа их творчества.

"Мы хотим обойтись без пафосных заявлений и надеемся, что эта новость не будет принята вами трагически. Vivienne Mort даст ряд концертов полным составом и возьмет паузу на неопределенный срок. Здесь должно быть классическое приглашение с призывом не пропустить этот концерт, а мы просто от себя скажем, что в последнее время редко выступали полным составом, очень по этому соскучились, хотим встретиться с вами и спеть вместе", – говорится в официальном заявлении.

Вокалистка группы Даниэла Заюшкина рассказала, что решение о творческой паузе не было спонтанным. С участниками Vivienne Mort она прошла особый этап, который помог развиваться и стать очень родными.

"Закончился наш первый этап. Мы долго принимали это решение и оно далось нам нелегко ... Нужно все осмыслить, определиться с ценностями, настроить стрелку компаса. Я долго шла к тому, чтобы найти своих людей. Мы вместе росли и развивались. От демоверсии песни "Лети" в альбом "Досвід", в котором собрано все, чему мы научились за эти годы. В процессе у нас сформировалась своя неповторимая атмосфера и общие ценности, которыми я горжусь и которые мы с радостью разделяем со своими слушателями", – поделилась Даниэла Заюшкина.

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Кроме этого, певица заверила, что группа не прекращает творческую деятельность и имеет много треков, которыми хочет поделиться с поклонниками. Поэтому 14 мая 2020 года Vivienne Mort отметит завершение первого этапа творчества, а не распад коллектива. В то же время Даниэла Заюшкина намекнула на новый состав группы.

"Мы не прекращаем свою деятельность, еще много песен не увидели мир, но для того, чтобы они были изданы в лучшем звучании, Vivienne Mort нужны серьезные реформы. 14 мая собираемся в Октябрьском дворце, чтобы отметить завершение первого периода нашей истории. Это будет последний концерт в нашем классическом составе. И, пожалуй, самый дительный концерт из всех, что мы сыграли", – добавила вокалистка коллектива.

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Творческий отпуск, Украинская группа, Vivienne Mort.
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