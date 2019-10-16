Нацотбор на Евровидение 2020: дата и правила

Новости культуры:Прием анкет начался 16 октября и продлится до 25 декабря включительно.

Телеканал СТБ и UA:Суспільне мовлення объявили старт Национального отбора на Евровидение-2020.

Команда Национального отбора осталась прежней: музыкальным продюсером станет Руслан Квинта, креативным продюсером - Наталья Франчук, ведущим прямых эфиров - Сергей Притула. При этом отборочный этап, ввиду прошлогоднего скандала с Maruv, пройдет с обновленными правилами.

В правила Национального отбора внесено новое условие, которое касается выступлений конкурсантов в стране-агрессоре (России). Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.

"Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества", - пояснил нововведение председатель правления UA:Суспільного мовлення Зураб Аласания.

Что по финансам?

Примечательно, что в этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставляет UA:Суспільне мовлення. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Что по датам?

Остальные пункты правил остались без изменений. Сам отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (он продлится до 25 декабря включительно), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидении-2020 (22 февраля).

Кто может принять участие?

Участником конкурса могут быть как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера. К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.