Скачать
Четверг, 17.10.2019
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
Макрон и Меркель приветствуют "позитивные сдвиги в осуществлении Минских соглашений"
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
"День за два": первые 50 дней работы Верховной Рады 9-го созыва (Видео)
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Боксер из андеркарта Усика умер после боя
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон
Приметы и обряды на 17 октября - Ерофеев день, Ерофей Лешегон

Тарас Тополя и Alyosha в новом клипе "Буде син" (Видео)

Тарас Тополя и Alyosha в новом клипе "Буде син" (Видео)
10:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Команда представила новый клип с эксклюзивным архивным видео семьи Тараса и Елены Тополи.

Группа "Антитела" представила поклонникам новую видеоработу. В этот раз группа экранизировала очень романтическую песню – "Буде син". Это является пятая композиция из альбома Hello, которая получила видеоподдержку.

Данная песня стала рекордсменом по количеству прослушиваний с момента релиза лонг-плея.

На YouTube-канале группы "Антитела" она получила более полумиллиона просмотров. А фанаты группы окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019". На протяжении этого всего времени "Антитела" получили большое количество видео, где молодожены танцуют свой первый танец именно под композицию "Буде син". Конечно же эти домашние видео вдохновили музыкантов к идее данного видеоклипа, которая близка многим: появление новой семьи, продолжение рода и, совместная работа и радости от возможности быть вместе. 

В опубликованном клипе Тарас Тополя со своей женой, и двумя сыновьями Романом и Марком, показали самих себя. Представлена историю их отношений и приоткрыт занавес личной жизни знаменитостей. Также с основным сюжетом в работе представлены архивные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее никто не показывал: рождение первенца, свадьба солиста "Антител", хроника – как росли сыновья, а также как звездные родители проводят свободное время. В клипе "Буде син" Роман и Марко дебютировали в качестве актеров.

Режиссерами выступили участники группы "Антитела" Сергей Усик и Тарас Тополя.

Guns N’Roses стали рекордсменами на YouTube (Видео)

"Песня "Буде син" в определенной степени автобиографическая. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы, зарождались наши с Леной отношения, и, собственно, план, о котором поется в песне, мы почти выполнили. У нас двое сыновей, осталась еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады. Почему история с виноградниками? Потому что у нас с женой есть добрая традиция садиться вечером за бокалом хорошего сухого вина и говорить обо всем. Когда я увидел эти прекрасные виноградники, эту локацию и узнал историю семьи, которая выращивает этот виноград, предложил команде "Антител" выехать туда и снять там хорошее, теплое семейное видео о том, как вся семья работает в своем хозяйстве ради того, чтобы создать что-то вместе. История удалась.

Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и, конечно же, не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых также очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, потому что, повторюсь, песня во многом автобиографическая. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали", – поделился Тарас Тополя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Песни, Клипы, Новинки Музыки, Новые клипы, Alyosha, Тарас Тополя, Музыка 2019, Новинки песен, Клипы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
03 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
04 Президент подписал нововведения в закон о публичных закупках
05 Легендарный экс-игрок Реала назвал самого талантливого украинского футболиста
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Утренний дайджест: главные события Украины и мира 16 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
Сухо и солнечно: прогноз погоды на 17-18 октября
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
ЦИК присоединилась к процессу улучшения Избирательного кодекса
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Названа дата анонса нового смартфона Meizu
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь