Тарас Тополя и Alyosha в новом клипе "Буде син" (Видео)

Новости культуры:Команда представила новый клип с эксклюзивным архивным видео семьи Тараса и Елены Тополи.

Группа "Антитела" представила поклонникам новую видеоработу. В этот раз группа экранизировала очень романтическую песню – "Буде син". Это является пятая композиция из альбома Hello, которая получила видеоподдержку.

Данная песня стала рекордсменом по количеству прослушиваний с момента релиза лонг-плея.

На YouTube-канале группы "Антитела" она получила более полумиллиона просмотров. А фанаты группы окрестили ее "главным саундтреком первого танца молодоженов 2019". На протяжении этого всего времени "Антитела" получили большое количество видео, где молодожены танцуют свой первый танец именно под композицию "Буде син". Конечно же эти домашние видео вдохновили музыкантов к идее данного видеоклипа, которая близка многим: появление новой семьи, продолжение рода и, совместная работа и радости от возможности быть вместе.

В опубликованном клипе Тарас Тополя со своей женой, и двумя сыновьями Романом и Марком, показали самих себя. Представлена историю их отношений и приоткрыт занавес личной жизни знаменитостей. Также с основным сюжетом в работе представлены архивные кадры семьи Тараса Тополи, которые ранее никто не показывал: рождение первенца, свадьба солиста "Антител", хроника – как росли сыновья, а также как звездные родители проводят свободное время. В клипе "Буде син" Роман и Марко дебютировали в качестве актеров.

Режиссерами выступили участники группы "Антитела" Сергей Усик и Тарас Тополя.

"Песня "Буде син" в определенной степени автобиографическая. Наше близкое окружение и друзья знают, что именно в Карпатах, на лоне природы, зарождались наши с Леной отношения, и, собственно, план, о котором поется в песне, мы почти выполнили. У нас двое сыновей, осталась еще девочка, которой мы, конечно же, будем рады. Почему история с виноградниками? Потому что у нас с женой есть добрая традиция садиться вечером за бокалом хорошего сухого вина и говорить обо всем. Когда я увидел эти прекрасные виноградники, эту локацию и узнал историю семьи, которая выращивает этот виноград, предложил команде "Антител" выехать туда и снять там хорошее, теплое семейное видео о том, как вся семья работает в своем хозяйстве ради того, чтобы создать что-то вместе. История удалась.

Видео получилось таким, каким мы его запланировали, ну и, конечно же, не обошлось без настоящих видеокадров из нашего семейного архива, которых также очень много в этом видеоклипе. Решили снять своих детей и поделиться семейным видео, потому что, повторюсь, песня во многом автобиографическая. С сыновьями работалось легко. Они вели себя хорошо, поддерживали нас и почти не капризничали", – поделился Тарас Тополя.