Metallica бьет рекорды: киноконцерт S&M стал самым кассовым в истории

Новости культуры:Киноконцерт S&M группы стал крупнейшим мировым релизом.

Концерт группы Metallica с симфоническим оркестром, который состоялся в сентябре к 20-летию выхода лайв-альбома S&M, а затем был показан в кино, стал крупнейшим мировым релизом среди подобных рок-событий.

Как сообщает Loudwire, фильм, который был показан 9 октября в более чем в 95 странах и более чем в 3700 кинотеатрах по всему миру, в том числе и в Украине, собрал в прокате 5,5 млн долларов.

Благодаря невероятному спросу концерт Metallica покажут в кино еще раз - 30 октября.

Напомним, оригинальная двойная пластинка S&M включает в себя запись концертного выступления Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско в 1999 году. Она объединила в себе новые и лучшие песни из всех вышедших к тому моменту альбомов группы — от Ride the Lightning до Reload.

Альбом получил "Грэмми" за "Лучшее инструментальное рок-исполнение".