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Музыкальный экшн: MOZGI представили клип на саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2" (Видео)

Музыкальный экшн: MOZGI представили клип на саундтрек к "Сумасшедшей свадьбе 2" (Видео)
16:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Группа MOZGI выпустили клип на песню, которая является саундтреком украинской комедии.

MOZGI презентовали клип на песню "СВ2", которая стала первым официальным саундтреком комедии "Сумасшедшая свадьба 2", первая часть которой установила кассовый рекорд.

Саундпродюсеры фильма Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив) создали музыкальный экшн, в котором вспомнили все, чем славятся украинские свадьбы: хлеб и соль, традиционные драки, сумасшедшие гуляния будто в последний раз и незабываемые эмоции.

Настроение песни проиллюстрировали клипом с эксклюзивными кадрами из фильма. Песня "СВ2" также станет центральной музыкальной темой первого официального трейлера фильма "Сумасшедшая свадьба 2", премьера которого состоится на следующей неделе.

Mozgi презентовали яркий клип "Space Sheeps" (Видео)

Напомним, события нового фильма происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится в фильме в новом амплуа. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. А вот кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма, творцы пока держат в секрете.

Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии "Сумасшедшая Свадьба 2" стал Влад Дикий.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Песня, Саундтрек, Группа, Мозги, Сумасшедшая свадьба 2, СВ2.
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