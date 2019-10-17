Аlyona Аlyona представила новую группу "Калуш" и очередной сингл (Видео)

Новости культуры:Режиссером клипа новой группы выступил киевский клипмейкер Delta Artur, который уже не раз работал с Аlyona Аlyona.

Украинская рэперша Аlyona Аlyona, спустя ровно год после презентации своего хита "Рибки", представила новую группу из Ивано-Франковска "Калуш" и их дебютный клип на песню "Не маринуй".

"17 октября - именно тот день, когда вышел мой первый клип "Рибки". Мои друзья шутят, что этот день стал Днем украинского хип-хопа. Сегодня в нашей команде пополнение. Пора знакомить вас с этими крутыми ребятами. Не за горами лейбл", - написала Аlyona Аlyona в своем Instagram.

Режиссером видео группы "Калуш" выступил киевский клипмейкер Delta Artur, который уже не раз работал с Аlyona Аlyona, в частности, над клипом заглавного трека пластинки "Пушка", а также над видео новой социально значимой песни "Булінг".

Напомним, что украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) выпустила новый клип к треку "Завтра", в котором появляются Noize MC и британский грайм-исполнитель Skepta. Этим летом певица дала десятки концертов в Европе, засветилась на именитом венгерском фестивале Sziget. И об этом ее новый трек "Завтра" - о непостоянстве и безумных путешествиях вдали от дома.