Солист группы 5 Vymir представил свой первый сольный клип (Видео)

Вокалист киевской рок-группы 5 Vymir Константин Почтарь, известный также под сценическим псевдонимом Postman, презентовал свой первый клип на песню Northern Light. Режиссером ролика выступил Андрей Бояр. Украинский музыкант посвятил свое произведение Киеву. Локациями для съемок стали Подол, Почайна, Троещина и другие районы столицы.