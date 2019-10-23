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Селена Гомес выпустила новую откровенную песню "Lose You To Love Me" (Видео)

Селена Гомес выпустила новую откровенную песню "Lose You To Love Me" (Видео)
14:22 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Певица до сих пор тяжело переживает расставание с экс-бойфрендом и его женитьбу на модели Хейли Болдуин.

Американская певица Селена Гомес презентовала лирическую песню Lose You To Love Me. Вместе с треком вышел и клип, который был снят в черно-белых тонах.

Премьера сингла и видео состоялась на YouTube-канале поп-звезды. "Эта песня вдохновлена многими вещами, которые произошли со мной с момента релиза моего последнего альбома, - делится Селена. - Я хочу, чтобы люди чувствовали надежду и знали, что выход из любой сложившейся ситуации может сделать тебя сильнее и лучшей версией себя".

"Ты сломал меня, теперь я это вижу. Спустя два месяца ты нашел нам замену, будто это было так просто. Ты заставил меня думать, что я это заслужила. В то время как я пыталась залечивать свои раны", - поет Гомес. 

Фанаты предположили, что сингл посвящен Джастину Биберу. 

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Напомним, что Джастин Бибер и Селена Гомес начали встречаться в 2010 году. На протяжении семи лет они, то расходились, то снова были вместе, но окончательный разрыв произошел в 2018 году. Спустя несколько месяцев после расставания с Селеной Джастин сделал предложение Хейли.

Бибер и Болдуин официально поженились осенью 2018-го. А 30 сентября 2019-го влюбленные обвенчались в церкви в присутствии 154 гостей - среди них были Кендалл Дженнер, Кэти Перри, Камила Морроне, Джоан Смоллс, Джейден Смит и многие другие.

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Музыка, Отношения, Джастин Бибер, Селена Гомес, Знаменитости, Песни, Певица, Клипы, Артистка, Новинки Музыки.
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