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Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)

Настя Каменских презентовала новый хит "Elefante" (Видео)
10:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Популярная украинская певица презентовала сингл на испанском языке Elefante.

Настя Каменских - украинская суперзвезда, которая покорила латиноамериканский мир. Сегодня, 25 октября, она презентовала новую песню "Elefante" и клип на нее.

Эта песня - фьюжн украинских мотивов с заводными латиноамериканскими ритмами. Видеоролик на данный сингл впечатляет своей красочностью и оригинальностью. Так как зритель во время просмотра видео погружается в мир магических созданий и невообразимых метаморфоз.

Премьера этого клипа и песни уже состоялась на самой популярной в мире утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision. Сразу после того, как Каменских полюбили латиноамериканские зрители, ее пригласили презентовать свой будущий трек и клип. 

Песня "Elefante" звучит свежо и уникально за счет необычного слияния этнических мотивов разных культур. Сплетение мелодичной украинской сопилки с традиционными латиноамериканскими битами создает атмосферу праздничного карнавала.

NK является девушкой-космополитом, которая соединяет культуры, подчеркивая, что музыка не знает границ, именно поэтому в ее песнях все могут услышать микс нескольких языков: испанский, который она непосредственно выучила за 4 месяца, английский и родной украинский.

Клип "Elefante" дополняет лирику песни таинственными подтекстами, он является сочным и ярким, а его главные герои – особенные магические персонажи. Они созданы из разных граней человеческой личности, и транслируют намек на то, что каждый имеет право самовыражаться. Отметим, что режиссером клипа стал Леонид Колосовский, чьи видеоработы набирают сотни миллионов просмотров.

"Клип переносит нас в мир экзотики, ярких и экстраординарных персонажей. Ведь мир должен быть именно таким - пестрым и красочным, наполненным интересными, уникальными и необычными личностями. Именно они делают жизнь увлекательной. Нужно помнить, что наша нестандартность в нашем самовыражении", - рассказал режиссер Леонид Колосовский.

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"Своей музыкой я хочу вдохновить каждого быть открытым к миру и стремиться познать все его грани и культуры. В этом видео мы старались передать основные человеческие ценности и любовь к индивидуальности. Каждый из нас уникален, и я призываю всех любить себя такими, какие вы есть! В конце концов, наша неповторимость - это сила, которая может изменить мир к лучшему", - прокомментировала NK.

"Elefante" обещает стать мировым хитом, ведь NK уже знает, как покорять авторитетные международные чарты. Все знают, что именно Настя со своим треком "Peligroso" стала первой украинской певицей, возглавившей топ-чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Такая любовь знаменитости к мировым культурам зародилась еще в раннем детстве: ее родители некоторое время жили в Мексике, гастролировали по миру, посетив много стран Латинской Америки. Поэтому первой песней, которую она запомнила и спела стала мексиканская "Cucurrucucú, paloma". 

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Музыка, Знаменитости, Песни, Настя Каменских, Клипы, Новинки Музыки, НК, Elefante, Хиты 2019.
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