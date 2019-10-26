Новинка от Little Big: новый клип на песню "Rock-Paper-Scissors" (Видео)

Новости культуры:Группа Little Big выпустила клип на песню Rock-Paper-Scissors.

Ролик, как и другие клипы коллектива, получился довольно оригинальным и содержит отсылки к известным фильмам и сериалам.

В видео участники коллектива бегают по улицам города в костюмах собак из сериала "Уилфред", главную роль в котором сыграл Элайджа Вуд. Они также устраивают драку с бродячими кошками и кусают женщину, которая напоминает Ким Кардашьян.

В комментарии к видео группа признается, что ее вдохновили фильмы "Большой куш", "Бойцовский клуб" и "Реквием по мечте", группы Limp Bizkit, Korn, певица Билли Айлиш и другие.

Напомним, что популярная группа LITTLE BIG в этом году выступила в рамках фестиваля "Atlas Weekend 2019".