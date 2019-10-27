В восторге от Украины: рок-группа The Rasmus выступает во Львове (Фото)

Новости культуры:Знаменитая финская рок-группа The Rasmus приехала во Львов! Сегодня, 27 октября, коллектив выступает перед тысячами поклонников.

Как признался фронтмен группы The Rasmus Лаури Илонен, весь коллектив в восторге от Украины. Это уже пятый раз артисты приезжают сюда с громкими концертами. Однако ранее финской группе не везло с погодой, поэтому во Львове музыканты смогли почувствовать настоящее лето. Лаури не скрывает, что рад выступить на стадионе "Арена Львов", ведь до сих пор им приходилось давать концерты в помещениях, от чего звучание песен совсем другое.

"Первое, что я заметил, – здесь действительно лето. Это для нас очень неожиданно, потому что весь предыдущий тур в других городах, сопровождался другой погодой, с дождями. Мы выступали на закрытых площадках, а сейчас это будет open air, нам очень нравится. И город, в общем, очень приятный", – рассказал Лаури Илонен.

Кроме этого, фронтмен коллектива The Rasmus не обошел вопрос о своих музыкальных предпочтениях. Лаури Илонен признался, что часто слушает хип-хоп и классическую музыку из своего детства. Со своими кумирами он довольно часто видится на международных фестивалях и концертах, поэтому черпает от них вдохновение творить новые песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@akihakalaofficial) 26 Окт 2019 в 6:54 PDT

"Я живу в США, поэтому часто слушаю музыку, которая звучит на американском радио. Там много хип-хопа, поэтому для себя открыл некоторые песни и артистов, которые мне действительно нравятся. Например, рэпера Дрейка. Но больше мне нравится музыка из моего детства, такая классическая. Она ближе к моему сердцу... Я виделся со своими кумирами. Счастлив, потому что мне приходится встречаться на одной сцене с артистами, чье творчество мне нравится. К примеру, Metallica и Red Hot Chili Peppers. А также в детстве у меня был постер Элиса Купера со змеей и всем его образом. Уже в 30 лет я встретился с ним на фестивале и играл на одной сцене. Это действительно такие моменты, которые хочется вспоминать", – признался Лаури Илонен.

Что касается украинской музыки, то солист группы The Rasmus не скрывает, что не знаком с представителями отечественного шоу-бизнеса. Однако перед концертом в Киеве Лауре Илонен имел возможность пообщаться с поклонниками и был в восторге от их историй. Артист рассказал, что его знаменитые хиты вдохновили украинцев на создание собственных групп или же изучение английского. Рассказы настолько поразили певца, что он назвал это "огромным достижением" группы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@eero_hei) 27 Окт 2019 в 5:48 PDT

"На самом деле я не встречал музыкантов, но мне повезло, я встретил много украинских поклонников. Я общался с людьми и мне очень приятно услышать, что были такие ребята, которые рассказывали, насколько на них повлиял альбом Dead Letters, который они приобрели 15 лет назад. Они начали изучать английский, основали свои бэнды. Для меня это огромное достижение", – поделился Лаури Илонен.

Уже вечером 27 октября The Rasmus зажгут на главном стадионе Львова. Тысячи поклонников уже в ожидании зрелищного шоу, которое музыканты анонсировали в сети. По словам Лаури, в Украину они привезли особое шоу, презентация которого состоится впервые. Кроме этого, для поклонников артисты предложили интересное задание: каждый может проголосовать за любимые композиции The Rasmus, которые в конце концов прозвучат на "Арена Львов".

"Что касается сегодняшнего концерта, то это будет особая программа, которую мы играем впервые. Это полный альбом. А также на нашей странице есть голосование, где поклонники могут выбрать, какую песню хотели бы услышать на концерте. Это своеобразный сюрприз для нас, потому что всегда интересно, какие песни в той или иной стране выберут", – добавил фронтмен The Rasmus.